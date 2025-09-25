EXCANDIDATA PRIÍSTA PUGA DENUNCIA ACOSO Y AGRESIÓN DE UN VARÓN DE SU PARTIDO

A través de sus redes sociales, la excandidata del PRI por el Tercer Distrito, Cindy Puga, denunció que un varón de su partido, a quien no identifica ni por iniciales, no cumplió un compromiso económico acordado de manera mutua, la acosó y agredió, pero confía en que la ley haga su trabajo.

La publicación señala: “Se imaginan ser mamá soltera, salir adelante con tu hija por años y de repente una de las personas en que más confías te dice: ‘Amiga, resuelve los temas de campaña, saliendo de mi enfermedad te lo devuelvo, confía en mí… y meses después te diga: ‘No pienso pagarte nada’, todavía te insulte, se comunique con las personas a las que se les debe y tampoco les pague, que crea que dándote 2 regalos de 5 mil serán equivalentes a más de 350 mil más intereses y todavía diga que es mentira’.

Aclaro, continúa, que por más que intente rehacer acuerdos para que esto no pasara a más, no se cumplieron como tal; se supone que efectivo no tenía pero tarjetas sí y quedamos en que yo pagaría los intereses con efectivo y él mis gastos básicos (luz, línea telefónica, cable y colegiatura de mi hija). De un año, solo pagó 4 colegiaturas, la luz me la llegaron a cortar por días y para qué les cuento de mi internet y cable, el punto es que no cumplió.

Y agrega: “Lo peor es que mienta en redes diciendo que no hay violencia, que él tenga pruebas (que deben coincidir con las mías) y que comprueban violencia verbal, descalificaciones, una deuda de campaña y acoso sexual (o como se le llama cuando insisten en tener intimidad con uno pero la respuesta es NO). Sí señores, acoso. Todo debe estar en sus pruebas certificadas, una persona enferma, sin fuerzas no intenta tocar a una compañera cuando duerme, ni porque haya sido su expareja o tenido alguna relación y sobre todo ofenderse porque no dejó que pasara a más”.

Lo peor es que en venganza me quitó de un apoyo que me dieron en la Ciudad de México la cantidad de 20 mil pesos, con el pretexto de que según eso costó el viaje de pláticas políticas, donde dormimos 3 personas en un mismo cuarto (habitación que tenía: sala, comedor) y los boletos de avión. Dicen que “el fondo de la olla solo lo sabe la cuchara”, refiere, y añade: “Tantita vergüenza para decir que yo soy la desleal, la que miente, la que está quedando loca sin razón, la bruja del cuento mal contado a conveniencia. Hasta el momento solo pudo hablar de un tema que obvio pudo manipular, más no habla de la denuncia por acoso. Por cierto, el IEEC dijo que sí hay delitos, pero que para ellos no es la instancia correcta, aunque a mi parecer hay violencia desde que estaba de candidata”.

Para finalizar, escribió: “Por mi parte no hablaré más del tema, que la ley haga su trabajo. Y créanme, he acudido como cualquier ciudadano a hacer mis diligencias, sin ir a pedir ayuda a nadie como él lo hizo y sí, sí tengo mucho miedo porque como muchos me dicen, me eché un alacrán y tiene amigos políticos, pero tengo algo más importante, gente que me quiere, que leyó cada mensaje en tiempo real y saben todo lo que he vivido en los últimos meses, sobre todo el trabajo que me costó tener el valor y la fuerza para poder denunciar a mi agresor”.