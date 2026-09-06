LA INSEGURIDAD SIGUE EN CARMEN: PRESUNTOS SUJETOS ARMADOS ASALTAN BUQUE LA BAMBA

Un presunto asalto armado ocurrió durante la madrugada del viernes 4 de septiembre contra el buque multipropósito de apoyo costa afuera La Bamba, mientras permanecía fondeado en la zona del Puerto Industrial de Ciudad del Carmen. De acuerdo con información difundida por la comunidad marítima “Plataformas Petroleras” y material audiovisual que circuló en redes sociales, varios sujetos armados habrían abordado la embarcación y sustraído diversos materiales. La tripulación habría activado los protocolos de seguridad tras detectar la incursión y, de manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

La Bamba es utilizada para brindar apoyo logístico a las operaciones costa afuera de la industria petrolera, así como para labores de construcción, mantenimiento y transporte hacia instalaciones marítimas. Hasta el momento, autoridades federales no han confirmado oficialmente el hecho, ni han informado qué materiales fueron sustraídos o si existen responsables identificados. El presunto atraco se suma a los reportes de inseguridad en la Sonda de Campeche y mantiene la preocupación entre trabajadores y empresas del sector, ante los incidentes registrados en zonas de fondeo y rutas utilizadas por embarcaciones de apoyo a la actividad petrolera.