LA CLOACA: 25 DE JUNIO 2025

DEFENDER LO INDEFENDIBLE

Aunque los matraqueros defensores de la gobernanta se han centrado en un fragmento de lo que señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el escándalo nacional que ha provocado la represión y censura contra el periodista Jorge González Valdez, vale la pena enfatizar que la esencia del pronunciamiento presidencial tiene que ver con la propuesta de que se revise el caso.

“El caso de Layda Sansores vale la pena revisarlo –expresó Sheinbaum Pardo– tiene que ver con la violencia contra las mujeres, en mi caso lo he dicho, cualquier tema es libertad de expresión…” lo que en lenguaje llano y claro, exento de adulaciones y defensas endebles de la mandataria campechana, es que ella, la Presidenta de la República, “aguanta” todo tipo de señalamientos, lo que no ocurre en el caso al que nos referimos.

“Vale la pena discutirlo”, reiteró Claudia Sheinbaum con lo que confirma que ella no está de acuerdo con los excesos en que incurrió la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada. Si el caso “vale la pena revisarlo”, como expresamente señaló, es porque los abusos y los excesos brotan a flor de piel y así lo aprecia el gran sector nacional e internacional, que ha repudiado con vehemencia el exagerado castigo impuesto al periodista González Valdez.

Nadie en su sano juicio avalaría las arbitrarias y abusivas resoluciones de la jueza Martínez Taboada y en ese sentido –repudio, condena, rechazo—ha sido el pronunciamiento nacional e internacional, con una o dos excepciones con tufo a juicios pagados con dinero público para intentar defender algo que es indefendible, como son los ataques a la libertad de expresión y la censura impuestas por la gobernadora de Campeche.

Quienes la conocen de hace años saben de su rechazo a la crítica. En septiembre de 1991 abofeteó en un restaurante público al columnista Rafael Barrera Ortegón, por sus publicaciones en la columna Expediente, y en lugar de que sea para ella un episodio vergonzoso, lo convirtió en un “acto heroico” que le aplaudieron sumisamente los bufones que acuden a su programa.

Que no se queje la gobernanta del nivel de crítica que hay en su contra. Ella lo ha sembrado, lo ha propiciado con sus frecuentes insultos a los campechanos y campechanas, a sus adversarios políticos los ha tildado de corruptos, asesinos, misóginos y a los policías rebeldes no los bajaba de extorsionadores y chacales. ¿Quiere respeto una persona que insulta y ofende a quienes no piensan como ella?

Si ella es la que lanza piedras, que no espere que en respuesta le devuelvan flores. Cosecha lo que ha sembrado, pero como sabe que ha sido derrotada en el debate, ahora usa a sus jueces para sancionar a quienes solo han respondido a sus ataques.

Eso se llama cobardía. Abuso de poder es su otro nombre, porque usa recursos públicos y al Poder Judicial, para consumar sus venganzas personales. Qué lamentable, Qué vergüenza. Lo bueno es que el pueblo la conoce y no se deja engañar por sus poses de víctima.