¡JUSTIFICA ADDA SOLÍS BAJA OCUPACIÓN!; ALGUNOS TURISTAS VAN A CASA DE CONOCIDOS Y NO A HOTELES Y OTROS NO LLEGAN POR LA TURBOSINA Y GUERRAS

-Reveló que a nivel estatal no fue ocupada ni la mitad de los cuartos de hoteles

La secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, justificó que la disminución de turistas durante las vacaciones de verano obedeció a que la gente que llega se queda en casa de conocidos, y también a las guerras y al encarecimiento de la turbosina.

Sobre la ocupación hotelera en el periodo vacacional, informó que se reportó un 49% a nivel estatal, “con mayor ocupación en Ciudad del Carmen, donde alcanzó el 70%, y en Champotón”.

“Estamos viendo es que hay un incremento, pero la gente no sólo se está hospedando en los hoteles. Estamos midiendo no sólo los hoteles, sino también las plataformas digitales de alojamiento, incluso tenemos un comportamiento de manera peninsular: la gente está visitando y se queda en casas de conocidos”, explicó.

Sin desglosar, la funcionaria destacó que, de acuerdo con sus mediciones, el sector registró un aumento del 51% en visitas a atractivos, y “de ese incremento, más del 80% son nacionales”.

Pero Solís Peniche soltó que la disminución se debió también a factores externos. “Tenemos un tema a nivel mundial: la turbosina, que es el combustible que utilizan los aviones se ha ido al alza, ha habido guerras, el dólar frente al peso mexicano ya no está tanto, al norteamericano ya no le rinde tanto su moneda acá, y por eso nosotros estamos procurando cada vez tener más pretextos”, señaló.