Ya vendrán los candidatos guindas a ofrecernos las perlas de la virgen, pero basta con que les pidamos dos cosas: resultados y transparencia, para que se vayan como alma que lleva el Diablo.

Doña Chela llegó más alterada que de costumbre a la reunión con sus amigos, se santiguaba en repetidas ocasiones, repetía salmos y rezos, en su mano izquierda llevaba un rosario de conchas de mar, y en la otra una veladora a San Benito.

–“¡Qué le pasa querida comadrita?, le preguntó don Memín, ¿se va usted de peregrinación al santuario de Uayamón, o es que viene de algún exorcismo?”

–“Exorcismo es lo que le debemos hacer a nuestros gobernantes, respondió sin que menguara su evidente desesperación. Mire que la Tía y sus secuaces practican el ocultismo, según he leído en diversas redes sociales, y para evitar que sus malas vibras y sus negros conjuros hagan mella en mi persona tengo que andar siempre protegida” aclaró.

–“¿De dónde saca usted esa barrabasada? Le cuestionó a su vez don Julián. Ciertamente he leído que algunos de los funcionarios cercanos a la Tía, como ese personajito chilango que se viste de mujer, aunque su sexo sea otro, y que varios cercanos a la mandataria practican algunos ritos no precisamente blancos, pero lo del ocultismo es algo novedoso para mí”, aclaró.

–“Es que he leído que ocultan cosas, explicó doña Chela. Por eso guardaron toda la información sobre lo que nos está costando el Ko’ox, así como la relación de los socios que ya han recibido más de 400 millones de pesos del Gobierno, y ahora ocultan los datos sobre la construcción del teatrito del jaguar, o sea, su ocultismo ya es descarado” argumentó.

El poeta Casimiro no pudo contener una estruendosa carcajada que por poco le provoca un infarto a doña Chela, tan proclive a ver fantasmas por todas partes.

–“Ese tipo de ocultismo no es lo que usted se imagina, aclaró. Más bien, tiene que ver con la opacidad, o con la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Y claro que hacen daño con eso, ya que se clavan el dinero y al pueblo lo dejan sin obras ni servicios, pero el ocultismo a que usted se refiere es otra cosa” subrayó.

–“Pues sea Chana o sea Juana o sea su hermana, yo me tengo que proteger, porque si algo es cierto es que la Tía y en general todos los de su Gobierno transmiten mala vibra, a lo mejor sea por la culpa que sienten al hacer las cosas mal y por haber traicionado a quienes creyeron en ellos” externó.

–“Lo que tenemos que hacer es exigir transparencia, recomendó el viejo Julián. Ya vendrán sus candidatos guindas a ofrecernos las perlas de la virgen, pero basta con que le pidamos dos cosas: resultados y transparencia, para que se vayan como alma que lleva el Diablo. Tenemos el Gobierno más opaco de toda nuestra historia, y ya sabemos que opacidad es igual a corrupción, ya que, si las cosas se hacen a escondidas, es porque no está bien lo que están haciendo”.

–“Pues yo como mi comadre me voy a comprar mi collar de ajos y mis estampitas sagradas para protegerme de estos engendros del mal que ahora vienen como blancos corderitos a pedirnos otra oportunidad. Tendríamos que ser muy, pero muy pen…itentes para que nos dejemos engañar otra vez por ellos” aseveró enojado el bolero don Memín.