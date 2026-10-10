sábado, octubre 10, 2026
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¡EN PIE DE LUCHA!; TRABAJADORES DEL IMSS MARCHAN POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO PARA EXIGIR MEJORES SUELDOS Y JUBILACIÓN DIGNA

Por segundo día consecutivo, trabajadores del IMSS mantienen sus movilizaciones para exigir mejores salarios y una jubilación digna, al considerar insuficiente el aumento del 2.9% al sueldo base.

Sergio Romero señaló que más de 4 mil trabajadores del Estado de Campeche estarían involucrados en las demandas, y criticó la falta de acuerdos con las autoridades federales, así como la ausencia de la dirigente sindical.

Los manifestantes buscan un Congreso extraordinario para negociar mejores condiciones laborales y cambios en la representación sindical, y aseguraron que las protestas continuarán de manera pacífica, sin bloquear hospitales ni afectar la atención a los derechohabientes.

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