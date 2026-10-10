BAJA ABISMAL EN VOCACIÓN SACERDOTAL: MEYNARDO COVARRUVIAS; EL SEMINARIO MAYOR PASÓ DE 60 A 11 SEMINARISTAS

La formación sacerdotal enfrenta una disminución considerable de jóvenes interesados, al pasar de entre 50 y 60 seminaristas hace 5 ó 6 años a únicamente 11 actualmente en el Seminario Mayor, señaló Meynardo Covarrubias, seminarista y promotor vocacional del Centro Vocacional del Decanato Carmen.

Aunque aclaró que no contaba con las cifras estadísticas exactas, reconoció que la respuesta de los jóvenes “ha venido a menos”, y consideró que actualmente puede hablarse de una crisis de vocaciones sacerdotales.

Covarrubias atribuyó esta situación a diversos factores, entre ellos los cambios sociales, las nuevas dinámicas entre los jóvenes y una mayor dificultad para asumir decisiones y compromisos de largo plazo.

Ante este panorama, anunció que hoy 10 de octubre inician encuentros de acompañamiento y discernimiento dirigidos principalmente a jóvenes varones interesados en conocer la vida sacerdotal. Las actividades se realizarán en el Centro Vocacional, a un costado del Victoria, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los encuentros continuarán cada segundo sábado del mes para que los participantes conozcan el seminario y puedan determinar si el sacerdocio representa una opción para su vida.

Covarrubias explicó que ingresar al seminario tampoco garantiza llegar al sacerdocio, pues se trata de un proceso de formación y discernimiento que puede extenderse aproximadamente 12 años.