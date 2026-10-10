HAY 10 ACCIDENTES AL DÍA Y AUMENTA FINES DE SEMANA: NICOMEDES; PROMETE “PONER EMPEÑO” EN FILTROS Y SANCIONES A QUIEN NO RESPETE LEY VIAL

Alrededor de 10 accidentes de tránsito se registran a diario en Ciudad del Carmen, aunque los fines de semana la cifra aumenta debido a conductas irresponsables tanto de motociclistas como de automovilistas, informó Nicomedes de los Santos Ramos, director de Seguridad Pública, y anunció: “Ya empezamos como autoridad a pondrán empeño (en los filtros e infracciones por no respetar la ley vial)”.

El funcionario reconoció que existe un problema de educación vial entre los conductores, muchos de los cuales circulan a exceso de velocidad, manejan bajo los efectos del alcohol, utilizan el teléfono celular al manejar, realizan maniobras indebidas y no respetan los señalamientos de tránsito.

Al referirse a la reciente confrontación entre un motociclista y el conductor de una camioneta sobre la avenida 10 de Julio, De los Santos Ramos señaló que existió responsabilidad de ambas partes, pues confirmó que está prohibido que los motociclistas utilicen los pasos ubicados en el camellón destinados a personas con discapacidad, para cruzar la avenida o dar vuelta.

“No se hizo para los motociclistas”, puntualizó, y agregó que Seguridad Pública ya ha aplicado infracciones a quienes utilizan esos espacios como atajos, pues esas maniobras han ocasionado accidentes.

Sobre la confrontación posterior entre ambos conductores, De los Santos Ramos sostuvo que una infracción vial no justifica una agresión ni una acción deliberada contra otro vehículo, por lo que corresponderá a la Fiscalía realizar el deslinde de responsabilidades ante la posible comisión de algún delito.

Finalmente, indicó que los operativos de alcoholimetría se realizan principalmente de viernes a domingo, días en los que la autoridad detecta una mayor presencia de personas conduciendo bajo los efectos del alcohol.