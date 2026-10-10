CIRCULA EN REDES: TRAS 5 AÑOS SIN OBRAS IMPORTANTE, EL GOBIERNO DE LAYDA ANUNCIÓ EL TEATRO CON FINES ELECTORALES Y NO CUMPLIÓ FECHA DE INICIO, CRITICAN

Iván Rodríguez Cruz, presidente estatal de Unidad Revolucionaria en Campeche, cuestionó la falta de obras importantes durante los 5 años que van del Gobierno de Layda Sansores, y criticó la falta de trabajos preliminares en el Centro Cultural Escénico cuando debieron iniciar el pasado 30 de septiembre, los cuales además fueron anunciados con tintes electorales a favor de Morena.

El dirigente señaló que la realización de obra pública debe traducirse en oportunidades para las empresas locales y empleos para la base trabajadora de la industria de la construcción, y recordó que en administraciones anteriores la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) gestionaba proyectos para favorecer la participación de compañías campechanas.

Rodríguez Cruz sostuvo que actualmente no observa una dinámica similar, y cuestionó que después de 5 años sin obras importantes surjan anuncios de proyectos a pocos meses del inicio de las elecciones, lo cual genera sospechas de intereses políticos a favor de un partido, en alusión a Morena.

Bajo la consigna “Hechos, no palabras”, el representante de Unidad Revolucionaria llamó a reflexionar sobre los resultados de la obra pública estatal, y la necesidad de que los proyectos se traduzcan en beneficios concretos para los trabajadores y las empresas de Campeche.