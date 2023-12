Incrementa informalidad en 300% por crisis económica: Canacintra  

En vez de terrorismo fiscal, inviten a esas personas al SAT

La informalidad ha crecido en 300 por ciento ante la difícil situación económica que se vive, por lo cual en lugar de recurrir al terrorismo fiscal, se debe invitar a esas personas a afiliarse al Sistema de Administración Tributaria (SAT), para cumplir y contribuir, planteó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad, Sergio Rafael Pérez Barrera.

No existe una avenida o parque de la ciudad, donde no haya comercio informal provocado por la difícil situación económica que vivimos, y decir que se agilizará la recaudación para compensar el tema del recorte presupuestal a Campeche, no es la solución, consideró.

“Pero sí lo es el combate al comercio informal, que siempre ha existido, y así se lo hemos externado a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.

El dirigente empresarial relató que en una ocasión se reunieron con un delegado de esa instancia, a quien externaron el terrorismo fiscal que se ejecutaba en Campeche.

“Lo invité a que camináramos aquí en los alrededores de la Canacintra, para que viera cuánto comercio informal existe, a fin de que en lugar de aplicar terrorismo fiscal a las empresas cautivas, que ingresen a más a la formalidad, es fácil”.

También aseguró que la directiva de Canacintra han invitado a quienes están en las calles a afiliarse correctamente, cumplir y contribuir.

“Como nadie ha hecho nada, de 10 años a la fecha ha provocado que calles y parques como el de Santa Ana, estén llenos de venteros ambulantes, de personas que conocemos que quedaron desempleadas, y ahora son venteros de todo tipo”.

Lo vemos a las puertas de la Delegación del Issste, del IMSS, de las propias oficinas del SAT, eso es una muestra; no tenemos cantidad exacta, pero son muchas las personas en la informalidad, y ha crecido en 300 por ciento por la severa situación económica que enfrentamos, reiteró.