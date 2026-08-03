INVESTIGAN POR TRIPLE HOMICIDIO CULPOSO A CONDUCTOR IMPLICADO EN ACCIDENTE DE LA ZONA COSTERA

En las próximas horas, el Ministerio Público determinará la situación jurídica de J.A.M.F., de 23 años, señalado como el conductor de la camioneta que presuntamente provocó el accidente ocurrido la tarde del sábado 1 de agosto, en el que perdieron la vida tres personas, entre ellas una niña de cuatro años.

El joven permanece hospitalizado, reportado fuera de peligro y bajo custodia ministerial, mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

La Fiscalía lo investiga por el delito de triple homicidio culposo, derivado del percance vial registrado sobre la carretera, donde la camioneta que conducía se impactó contra un vehículo familiar.

Será el Ministerio Público quien determine si el imputado recupera su libertad o si es puesto a disposición de un juez de Control para que se defina su situación jurídica.

Cabe recordar que, al tratarse de un delito de carácter culposo, la legislación contempla la posibilidad de que el acusado enfrente el proceso en libertad, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.