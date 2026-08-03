HUBO ATENCIÓN OPORTUNA TRAS ACCIDENTE EN AVENIDA COSTERA DONDE 3 PERSONAS PERDIERON LA VIDA: SECRETARÍA DE SALUD

Ante críticas muy generalizadas por supuesta demora y respuesta tardía, mediante un boletín la Secretaría de Salud aseguró que se ofreció atención dentro de los tiempos y parámetros estipulados en los protocolos de respuesta ante emergencias, en el accidente ocurrido la tarde del pasado sábado en la carretera del Golfo, a la altura de la entrada de Imí II, donde 3 personas perdieron la vida.

Por la magnitud de los hechos, señaló, se requirió un servicio prehospitalario extraordinario, que incluyó 5 ambulancias, de las cuales 3 fueron del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), una de la Cruz Roja y otra de la empresa privada Grupo ZIA.

De manera adicional, se tuvieron dos vehículos de rescate urbano: uno del Cuerpo de Bomberos y otro de la Cruz Roja, y también estuvieron agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).