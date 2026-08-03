QUITAR COBRO AL TRANSBORDO ES UNA BURLA DEL GOBIERNO, PORQUE LA GENTE EXIGE RUTAS DIRECTAS: MACDONALD

-“YA BASTA DE MENTIRAS Y OCURRENCIAS”

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández MacDonald, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que restablezca las rutas directas del transporte público en Campeche, al considerar que la eliminación del cobro por transbordo es una burla y no resuelve el problema que enfrentan diariamente miles de usuarios.

A través de una publicación en redes sociales, sostuvo que la principal demanda de la ciudadanía desde la implementación del nuevo sistema de transporte ha sido el regreso de las rutas directas, pues los transbordos provocan pérdidas de tiempo y complicaciones para trabajadores, estudiantes y familias.

El legislador calificó como insuficiente la decisión de retirar el cobro del transbordo, al señalar que esa medida no atiende el origen del conflicto, y aseguró que la población no busca viajar gratis entre unidades, sino llegar a su destino sin necesidad de hacer cambios de camión.

También acusó al Gobierno de Morena de ignorar las peticiones ciudadanas y de responder con acciones que consideró parciales, mientras persisten las quejas por los tiempos de espera y las deficiencias en el servicio.

Hernández MacDonald afirmó que el transporte público impacta de manera directa en la economía, la seguridad y la calidad de vida de los campechanos, por lo cual insistió en que las autoridades deben atender el problema de fondo y dejar de privilegiar el discurso político sobre las soluciones.