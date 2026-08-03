PROPONE EXDIPUTADO PONER LIMITADOR ELECTRÓNICO PARA QUE NINGÚN VEHÍCULO REBASE LOS 100 KM/H, TRAS TRAGEDIA EN LA AVENIDA COSTERA

-“Con topes, reductores, multas estratosféricas o quitando licencias no se van a acabar los accidentes por exceso de velocidad”

Al lamentar el accidente en la avenida Costera que cobró 3 vidas, el exdiputado José Maldonado advirtió que mientras haya un carro que corra a 240 kilómetros por hora, siempre habrá alguien que lo quiera correr y no se van a acabar los accidentes por exceso de velocidad, ante lo cual propuso que por ley, todo vehículo ensamblado o comercializado en México tenga un limitador electrónico que impida rebasar los 100 kilómetros por hora.

A través de sus redes sociales, expuso que el percance vial le quitó la vida a un matrimonio y su bebita, “por la irresponsabilidad de un conductor que rebasó los límites de velocidad”, y que el problema no es sólo el conductor, sino “que le vendemos una bala con llantas”.

Y agregó: “Nos engañamos si creemos que con topes, reductores, multas estratosféricas o quitando licencias se van a acabar los accidentes por exceso de velocidad. No se van a acabar. Nunca. ¿Por qué? Porque seguimos permitiendo que se vendan en México vehículos que alcanzan los 200, 220 y hasta 260 kilómetros por hora, cuando en ninguna avenida de nuestras ciudades se puede circular a más de 60”.

José Maldonado afirmó que se castiga al ciudadano después de la tragedia, pero nadie regula a la industria que fabrica la herramienta para cometer el exceso, ante lo cual planteó que por ley, todo vehículo ensamblado o comercializado en México tenga un limitador electrónico de velocidad que impida rebasar los 100 kilómetros por hora.

Por último sentenció: “La tecnología existe, la voluntad política no. No se necesita un auto que corra a 240 km/h para ir al trabajo, a la escuela o al mercado. Se necesita un auto seguro. Dejemos de poner curitas donde se necesita cirugía mayor. No regulemos la tragedia, prevengámosla desde la fábrica. Porque cuando la velocidad es ilimitada, la muerte también lo es”.