A la señora ya no le funcionan bien las neuronas. Mira una realidad inexistente, cree ciegamente lo que le dicen sus asesores, y cierra los ojos y los oídos a los problemas que verdaderamente afectan a la gente…

–“No nos decepcionó el “informe” de la Tía, afirmó categórico el bolero don Memín. Si esperábamos un evento superficial, plagado de frivolidades y cursilerías, ¡vaya que nos recetaron lo que esperábamos! Aunque finalmente nos quedamos con los ojos cuadrados en cuanto a saber el Estado que guarda la Administración Pública Estatal, ya que no nos dijeron en qué se han gastado más de 130 mil millones de pesos ejercidos en cinco años” lamentó.

–“No sabemos en qué se gasta el dinero público, contestó doña Chela, pero bien que nos enteramos que el “amante legítimo” no sabe ni siquiera encender la estufa, pero todas las mañanas le prepara dos tacitas de café a su pareja desde hace 40 años. ¡Qué romántico!, pero que entiendan de una vez que eso no es lo que queríamos escuchar, sino un informe realista, objetivo y republicano, no chismes sobre la vida íntima de los dos tórtolos de la tercera edad” sentenció.

–“Ciertamente que no entiendo por qué hay políticos que siguen inmiscuyendo su vida privada con las actividades públicas. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, como dicen los champotoneros. Más bien creo que son estrategias de distracción, para que no se cumpla con lo que mandata la Constitución, que es informar al pueblo lo que hace su Gobierno” cuestionó el poeta Casimiro.

–“Yo lo que veo, apuntó el viejo Julián, es que la Tía gobernanta se quedó anclada en el pasado. Todo su discurso gira en torno a lo que según ella ocurrió durante la llamada resistencia civil. No se cansa de repetir que a partir de ese año se dio un cambio en la vida política del Estado, pero olvida que tuvieron que transcurrir por lo menos 24 años, o sea casi cinco lustros, para que un partido diferente al tricolor se hiciera del poder. Nos quieren vender una verdad histórica que no es tal, porque realmente ese movimiento no representó nada para la transformación política del Estado” afirmó.

–“Eso no es lo peor, añadió don Memín. Habla con exceso de romanticismo de lo que ocurrió en 1997, pero olvida que en estos cinco años que lleva como gobernadora jamás aplicó sus principios democráticos ni de apoyo a los más necesitados. Aún más, desplazó a esos “guerreros del 97” y los suplantó por foráneos que solo vinieron a saquear y a enriquecerse descaradamente. No ha habido congruencia entre lo que presume y la realidad” manifestó.

–“Yo sospecho que a la señora ya no le funcionan bien las neuronas, puntualizó doña Chela. Ella mira una realidad inexistente, cree ciegamente lo que le dicen sus asesores, y cierra los ojos y los oídos a la realidad y a los problemas que verdaderamente afectan a la gente, al pueblo. Lastimosamente no se puede esperar más, porque así han sido estos cinco años, y así parece que va terminar su sexenio”.

–“Fue una burla, concluyó don Julián. Ese “mensaje político” con motivo de su quinto informe fue una auténtica payasada, un desfile de ocurrencias y un recicladero de cifras y de obras para tratar de aparentar que hicieron algo a lo largo del año. Una prueba más de su rotundo fracaso, y la confirmación contundente de que su transformación no es más que demagogia barata” concluyó.