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PARA FINALES DE ESTE MES DE AGOSTO SERÁN EMITIDAS LAS CONVOCATORIAS PARA ASPIRANTES A DIPUTADOS FEDERALES Y ALCALDES EN MORENA

A través de una transmisión en vivo, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, dio a conocer que la convocatoria para coordinadores distritales y municipales (aspirantes a diputaciones federales y alcaldías) de defensa de la soberanía y de la transformación será para finales de este mes de agosto.

Lo anterior, debido a que para hoy lunes 3 de agosto se tenía planeado iniciar el proceso de registros.

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