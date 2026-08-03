PARA FINALES DE ESTE MES DE AGOSTO SERÁN EMITIDAS LAS CONVOCATORIAS PARA ASPIRANTES A DIPUTADOS FEDERALES Y ALCALDES EN MORENA
A través de una transmisión en vivo, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, dio a conocer que la convocatoria para coordinadores distritales y municipales (aspirantes a diputaciones federales y alcaldías) de defensa de la soberanía y de la transformación será para finales de este mes de agosto.
Lo anterior, debido a que para hoy lunes 3 de agosto se tenía planeado iniciar el proceso de registros.