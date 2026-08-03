LEITO EN CANCHAS DE CONCORDIA DEJA 2 HERIDOS CON MACHETES; HUYEN LOS 2 RESPONSABLES Y NO LLEGÓ PERSONAL DE LA FISCALÍA

-LA POLICÍA INFORMA QUE DETUVO A UN AGRESOR

San Francisco de Campeche.- En las inmediaciones de las canchas de Ciudad Concordia, concretamente donde se instalan vendedores ambulantes, dos personas (una mujer y un hombre) fueron heridas con arma blanca por un supuesto proveedor de frutas y su hijo, uno de los cuales fue detenido.

Los hechos ocurrieron ayer domingo y el lugar permaneció resguardado más de 2 horas porque no llegaba personal de la Fiscalía, incluso los comerciantes se retiraron.

La mujer sufrió un corte en el dedo de una mano y la otra víctima en un brazo.

Un video en redes sociales muestra a los presuntos agresores, quienes, de acuerdo con el usuario, huyeron pese a que policías intentaron bajarlos de su vehículo, con placas DHF-009-C, y por poco atropellan a un uniformado.

Más tarde, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó de la detención de un agresor.

En redes sociales algunos criticaron la ausencia de patrullas por la zona, otros señalaron que los venteros dejan basura, unos que la consecuencia de esos hechos podría ser el retiro de todos o liberación de la vía pública, lo que dejará sin ingresos a varias familias, y otros propusieron que renten un lugar para vender.