lunes, agosto 3, 2026
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CATEDRÁTICO ESTADOUNIDENSE LE RECOMIENDA A SHEINBAUM CENTRARSE EN EL DISEÑO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y NO EN PROHIBIR CONTENIDOS

Frente a Claudia Sheinbaum, a través de una videollamada durante la conferencia matutina de hoy, el catedrático estadounidense Jonathan Haidt defendió la libertad de expresión en las plataformas digitales, al aconsejar que debe centrarse en el diseño y no en regular o prohibir contenidos.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín señaló: “Le salió al revés a la presidenta…”.

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