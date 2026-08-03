CIRCULA EN REDES: QUITAR COSTO DEL TRANSBORDO NO ES UN LOGRO DEL GOBIERNO DE LAYDA, SINO CONSECUENCIA DEL RECLAMO CIUDADANO ANTE ESA MEDIDA INJUSTA: ARCE

En sus redes sociales, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce, recalcó que quitar el costo del transbordo no es un logro del Gobierno de Layda, sino consecuencia del reclamo de miles de campechanos que alzaron la voz para señalar que era una medida injusta.

El legislador naranja escribió: “El¡m¡nar el costo del transbordo no es una concesión ni una respuesta a una sola voz; es la consecuencia del reclamo de miles de campechanas y campechanos que señalaron, una y otra vez, que ese cobro y esa modalidad de transporte era injusta”.

La ciudadanía habló durante meses y fue ignorada. Hoy, ante la presión social y el evidente rechazo al sistema, el Gobierno se ve obligado a corregir, agregó, y subrayó: “Rectificar un error nunca será un logro. El verdadero mérito es de las y los ciudadanos que no dejaron de alzar la voz hasta ser escuchados. Esto, es lo que pasa cuando los que gobiernan no conocen el Estado y pierden el tiempo a prueba y error”.