CIRCULA EN REDES: UNO DE LOS 3 EJECUTADOS EN PLAN DE AYALA ES HERMANO DEL EXCOMISARIO SILVERIO PÉREZ

Una de las 3 víctimas mortales del ataque armado del pasado sábado en la comunidad de Plan de Ayala, en Carmen, es hermano del excomisario de Chicbul, Silverio Pérez Ek.

Fue la propia exautoridad quien confirmó lo anterior en una publicación que hizo en sus rede sociales para despedir a Rigoberto, quien dejó de existir cuando era trasladado al hospital.

Silverio Pérez escribió: “Carnal lo que tenía que decir te lo dije en vida. Sea como sea llegas a tu casa. Firmes al pie del cañón”.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó que el saldo de esos hechos es de 3 personas fallecidas y 3 lesionadas por disparos de arma de fuego.