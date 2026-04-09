HUELGA SIN SALIDA: ACUSAN IMPOSICIONES Y JUEGO SUCIO EN MONTE DE PIEDAD

A más de seis meses de haber estallado el conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad en Campeche, el sindicato mantiene su postura sin señales de solución, mientras crecen los señalamientos contra la administración por decisiones unilaterales y presuntas maniobras para debilitar la protesta.

El secretario general de la Sección 22, Eudalio Montalvo Chi, afirmó que la huelga supera ya los seis meses y seis días, y advirtió que no hay intención de ceder ante lo que calificó como irregularidades en el manejo del contrato colectivo.

Montalvo Chi lanzó críticas contra la propuesta de la empresa de recurrir a un arbitraje, al considerar que se trata de una estrategia que podría repetir antecedentes desfavorables para los trabajadores, como el ocurrido en 1998.

Señaló que esta vía no busca reparar el daño causado, sino imponer condiciones que el sindicato rechaza.

El dirigente insistió en que la exigencia central es clara: revertir la decisión unilateral de la administración y restablecer el proceso conforme a lo pactado, sin aceptar cambios que —advirtió— podrían vulnerar derechos laborales. Mientras el conflicto se prolonga, la falta de acuerdos mantiene en tensión a trabajadores y directivos, en un escenario donde la negociación parece estancada y las posturas cada vez más distantes.