HAY PAZ EN YUCATÁN POR OBRA Y GRACIA DEL NARCO: ARZOBISPO RODRÍGUEZ

El arzobispo Gustavo Rodríguez Vega afirmó que “Aquí en Yucatán, estamos en paz por obra y gracia del narco, es decir, no se ha manifestado como en otros lugares porque no ha querido, o porque ha dejado este lugar, este espacio, para sus familias”.

En el considerado Estado más seguro del país, Rodríguez Vega dijo que “de que está presente (el narco) está presente, donde hay distribución de droga, hay crimen organizado”, como ocurrió en una comunidad, y también aquí hay madres buscadoras, pues se calcula que hay 297 desaparecidos en la entidad.