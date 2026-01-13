BAJO PRESIÓN A CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ¿FANNY ES RECTORA LEGÍTIMA?

Luego de que la tarde de ayer lunes, horas después de la detención de José “A”, integrantes del Consejo Universitario de la UAC denunciaron una intromisión inadmisible en la vida interna de la institución, pasada la medianoche, es decir, hoy en la madrugada hubo sesión en el Centro de Convenciones Campeche XXI como sede alterna para consumar el nombramiento forzado, de acuerdo con una publicación de Visión Política.

El texto señala: “En la penumbra, bajo presión a consejeros universitarios, Fanny Guillermo Maldonado ¿nueva rectora de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC)? La tarde del lunes 12 de enero, horas después de la detención de José Alberto Abud Flores, miembros del Consejo Universitario de la UAC denunciaron una ‘intromisión inadmisible en la vida interna de nuestra institución’. En un comunicado oficial, acusaron que ‘personal ajeno’ intentaba citar al Consejo a una sesión ‘con el aparente propósito de destituir al titular de la Rectoría, en una sede alterna a esta Universidad’. Esa sesión se dio pasando la medianoche, en la madrugada; como ellos señalaron, en una sede alterna: el Centro de Convenciones Campeche XXI”.

Hubo la versión no oficial, continúa, de que varios consejeros fueron impedidos a abandonar dicha sesión y obligados a definir a un nuevo rector; en este caso, rectora: Fanny Guillermo Maldonado, contadora, abogada con licenciatura, maestría y doctorado, notario público, exdirectora de la Facultad de Derecho y catedrática de la misma. Pero también muy vinculada al poder estatal. Si no sucede nada extraordinario, su nombramiento deberá cantarse en público este martes 13 de enero ¿Pero encabezará un rectorado legítimo?”.

La detención del rector Abud Flores, bajo el cargo de portar droga, “por su propia naturaleza, crea suspicacias”, resaltó José Guadalupe Celis Pérez, titular del Órgano Interno de Control de la UAC. “Hay mucha oscuridad; la comunidad universitaria está consternada”, enfatizó Celis en un noticiero nacional, donde también planteó un posible embate del Gobierno del Estado hacia el rector y la Universidad.

“El doctor Abud es una persona de 73 años, con una trayectoria impecable dentro de la academia, Anuies, y miembro de la Academia Nacional de Historia”. Por esto –consideró– es inverosímil siquiera pensar que es adicto y “es una afectación directa a la Universidad”.

En medio de esto iniciará su andar Fanny Guillermo, finaliza la publicación de Visión Política.

