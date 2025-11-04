HACIENDA “ESFUMA” TODO RASTRO OFICIAL DE LA MEGAFARMACIA DEL BIENESTAR

El medio digital e impreso con sede en Saltillo denominado La Vanguardia, dio a conocer que luego de que el periódico de circulación nacional El Universal dio a conocer el pasado 24 de mayo que el costo total de la Megafarmacia había aumentado 4 mil 200 millones de pesos en un año, de 2024 a 2025, para pasar de 10 mil 800 millones de pesos a 15 mil millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales de la SHCP, esta dependencia “desapareció” los datos.

El reporte indica que en la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “desaparecieron” los costos de inversión, de mantenimiento anual, evaluaciones, escrituras y operación de la Megafarmacia ubicada en Huehuetoca, Estado de México. También Birmex negó tener información sobre cuántas piezas de medicamentos están almacenadas actualmente en la bodega.

La información estuvo disponible en el portal desde enero de 2024 y hasta mayo de 2025, por lo menos, cuando fue consultada por El Gran Diario de México a través de un vínculo de acceso obtenido mediante una solicitud de información.

El vínculo mencionado ahora lleva a un mensaje que dice: “No se encontró la página solicitada. Es posible que ya no exista en el sitio, haya cambiado de ubicación o no esté disponible temporalmente”.

En este sitio la bodega operada por Birmex tenía el número de clave de cartera 2312NEF0001, para acceder al costo total proyectado a 30 años de vida útil, al Proyecto de Inversión, y a datos de la licencia de funcionamiento, la autorización de funcionamiento por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la licencia de uso de suelo, por ejemplo.

En respuesta a otra solicitud de información que hizo El Universal, el 28 de agosto de 2025, Birmex negó tener información sobre cuántas piezas de medicamentos están almacenadas actualmente en la Megafarmacia, mientras el PAN anunció que solicitará información, que fue reservada 5 años, de acuerdo a lo anunciado por la empresa a cargo en febrero de 2024.

Más información: https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/esfuman-todo-rastro-oficial-de-la-megafarmacia-del-bienestar-FK17956928