EJECUTAN A JOVEN EN SAMULA; SEGUNDO CASO EN MENOS DE 24 HORAS EN CAMPECHE

Un joven identificado como “Alejandro” fue ejecutado a balazos en el poblado de Samula, en Campeche, convirtiéndose en la segunda víctima de un ataque armado en menos de 24 horas en el estado. De acuerdo con versiones extraoficiales, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron cuando caminaba sobre la calle 6, entre 19 y 21, donde le dispararon a quemarropa antes de escapar a toda velocidad. Vecinos alertaron a las autoridades al verlo desplomado en un charco de sangre.

Paramédicos del SAMU lo trasladaron de emergencia al Hospital de Especialidades, donde falleció horas más tarde pese al esfuerzo de los médicos. El área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, mientras que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano reforzaron la seguridad del perímetro. Peritos y agentes de alto impacto realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento no hay detenidos ni se ha establecido el móvil del ataque, que ya se considera el segundo con estilo sicarial registrado en noviembre.