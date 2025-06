HABIENDO TEMAS COMO EL ECONÓMICO Y LA INSEGURIDAD, EL HOY MORENISTA TALANGO DISCUTE POR PROGRAMA DE ENTREGA DE ALBÓNDIGAS

Durante la pasada sesión en el Congreso del Estado, los diputados morenista Omar Talango y mocista Mónica Fernández discutieron por un programa de entrega de albóndigas.

El expriísta Talango afirmó: “Un par de albóndigas no resolverá el problema alimentario, y quien haga uso de esta tribuna para desmentirme tendrá un alto grado de cinismo o no sabría cómo decirlo”.

Al afirmar que a cambio piden la fotomica, argumentó que el tema lo tocó “la compañera Mónica Fernández y pregunto si lo harán todos los días, una vez a la semana o al mes. Que nos lo vengan a decir”.

Al serle otorgada la palabra, con la petición de que en la próxima sesión comparta albóndigas para todos, Mónica Fernández resaltó que a Omar (Talango) una ración nunca lo va a llenar, “pero a nosotros nos satisface”, y lanzó: “Señor Talango, hay una gran diferencia entre un programa de un movimiento como el de MOCI y una política pública, y no puedo saber la disminución de la carencia y pobreza económica gracias no a programas de ustedes, sino con el proyecto federal, porque desaparecieron el Coneval”.

Y no mientan, porque nosotros jamás pedimos una credencial, pero ¿quiénes sí piden?, preguntó, y respondió: “Los de Morena, incluso hasta para tener un boleto para el autobús piden una credencial de elector”.