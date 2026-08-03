FISCALÍA RETIRA CARGOS A JOVEN SEÑALADO POR TRAGEDIA DE LA FAMILIA EN LA COSTERA

-Al parecer quien conducía la camioneta era una mujer, quien está hospitalizada y con vigilancia policiaca.

La investigación por el accidente ocurrido el pasado sábado sobre la avenida Costera del Golfo, en el que perdió la vida una familia originaria de Hecelchakán, dio un giro luego de que la Fiscalía General del Estado retirara los cargos de homicidio culposo y daños en propiedad ajena a J.Á.M.F., de 23 años, quien inicialmente había sido señalado como el conductor responsable.

El joven permanecía hospitalizado bajo custodia ministerial; sin embargo, la medida fue retirada después de que las investigaciones ministeriales, sustentadas en entrevistas con testigos y en los resultados del peritaje técnico y de causalidad, descartaran que condujera la camioneta Chevrolet involucrada en el choque.

De manera extraoficial trascendió que una segunda persona permanece hospitalizada bajo vigilancia de las autoridades y que presuntamente se trataría de una mujer, quien habría conducido la camioneta al momento del accidente. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente su identidad ni su situación jurídica.

Las autoridades ministeriales informaron que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer plenamente cómo ocurrió el percance que cobró la vida del médico Enrique Hernández Chi, su esposa Maylen Guadalupe González Baas y su hija de cuatro años, originarios de la comunidad de Pomuch, municipio de Hecelchakán.