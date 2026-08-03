EL PASADO FIN DE SEMANA FUE DE TERROR, LAMENTA JORGE ESQUIVEL Y EXIGE QUE LAYDA Y MARCELA CUMPLAN CON SUS LABORES

Al resaltar que jamás habían sucedido tantas situaciones de violencia en Campeche, “lo que no podemos normalizar”, el presidente del Comité Municipal del PRI en Campeche, Jorge Esquivel Ruiz, dijo que el pasado fin de semana fue de terror, y exigió a la gobernadora Layda Sansores y a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la guanajuatense Marcela Muñoz, dejar de voltear hacia otro lado y cumplir con sus labores.

El dirigente tricolor expresó: “Definitivamente fue un fin de semana de terror en Campeche, pues no solamente en la ciudad capital hubo hechos delictivos como robo con violencia en la avenida Antigua a Kalá y 2 heridos en el parque de Concordia con arma blanca, sino también en Municipios como Hecelchakán, donde sobre un cuarto predio descargaron armas de fuego en lo que va del año”.

Hoy este Gobierno sólo anuncia esculturas y murales como lo escuchamos o pudimos saber en el “desinforme” de la gobernadora el 1 de agosto, y no hace su trabajo, ni cuida a la ciudadanía y permite que sucedan cada día con más frecuencia este tipo de situaciones, criticó Esquivel Ruiz.