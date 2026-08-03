LEY MORDAZA DE HUGO CHÁVEZ LLEGA A MÉXICO: MINUTO CRÍTICO; SHEINBAUM COPIA EL MODELO VENEZOLANO

En un video difundido en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias Minuto Crítico reveló que el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela promulgó una ley para proteger a las audiencias como la que se quiere aplicar en México.

Es casi una calca de los lineamientos de Palacio Nacional (en alusión a la Administración de Claudia Sheinbaum, tanto que en el país venezolano le llaman “ley mordaza” y castiga las noticias falsas con hasta 4 años de cárcel, teniendo desde luego al mismo Gobierno como quien determina si la noticia es o no falsa, expresó.

Aquí en México, también el Gobierno de Sheinbaum decidirá qué es bueno para que lo vea el pueblo, ¿les suena conocido?

Minuto Crítico agregó: “La discusión sobre los derechos de las audiencias reavivó comparaciones con regulaciones aplicadas en otros países. Sus críticos advierten que cuando el Estado concentra la facultad de determinar qué información es falsa, también aumenta el riesgo de afectar la libertad de expresión”.