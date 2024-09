SEGALMEX NO BENEFICIA A PRODUCTORES DE MAÍZ DE TENABO, DENUNCIA LÍDER PRODUCTOR; EL 30% YA DEJÓ DE TRABAJAR LA MILPA 

El programa de Producción al Bienestar de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) del Gobierno Federal no beneficia a productores de Tenabo, pues no compra nuestro producto y así no ayuda en nada, denunció Luis Pacheco Chablé, líder de la Unidad de Producción Lachcoj, ante lo cual un 30% ha dejado de trabajar la milpa.

Acusó que el año pasado la dependencia prefirió comprarle a los menonitas, marginando a los productores tenabeños, y ahora como el precio está a 4.20 la tonelada, no beneficia una vez más.

Hizo un llamado al Gobierno a que les compre bien el maíz, porque ofrece 16 pesos pero por la humedad hace rebaja y no es redituable, ante lo cual quienes salen ganando son los “coyotes”, sobre todo porque Segalmex comprará en febrero próximo.

