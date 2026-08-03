AHORA TENEMOS UNA TAQUILLA TURÍSTICA… ¡SIN TURISTAS!: LUIS LEX; “OTRA ‘BRILLANTE’ IDEA DE ADDA SOLÍS”

-En plena era digital, la secretaria de Turismo pone un autobús en el malecón para vender boletos o entradas de puntos atracción; es una idea arcaica, inútil y sin fundamento lógico, asevera.

A través de un video divulgado en sus redes sociales, el abogado y creador digital Luis Pérez (Luis Lex) criticó lo que la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, presentó como “la primera taquilla turística única (móvil) en el mundo, para conectar a muchos turistas”, al calificarlo como un absurdo proyecto, pues no hay lo más importante: turismo.

Ahora tenemos otra “brillante” idea de la Secretaría de Turismo con esta taquilla, que es un camión adaptado supuestamente para recibir al turismo e indicarle cuáles son los puntos de atracción o turísticos para visitar en Campeche, y venderle los boletos o las entradas.

Pero ¿esto no te parece raro?, cuestionó, y expresó: “En pleno 2026, en una era informática donde hoy estamos conectados a través de redes sociales, inteligencia artificial y telefonía móvil, a estos genios se les ocurre poner un autobús en el malecón del cual no se sabe a cuánta gente va a atender. Es una idea arcaica, inútil y, sobre todo, sin fundamento lógico”.

Todo indica, agregó el abogado, que Adda Solís no sabe, o su brillante club no le informó, que ya existen hoy páginas de Internet y apps móviles que promueven el turismo y son taquillas digitales, para conocer cualquier parte del mundo, y sí es única taquilla en el mundo, “porque a nadie en el mundo se le habría ocurrido una idea tan mala e innecesaria, que sólo refleja desesperación por tratar de hacer algo y estar en el 2027 en una boleta y decir: pusimos un barquito y un camioncito, cuando no tenemos lo más importante que son los turistas”.

Del barquito de hierro y latón que costó casi 10 millones de pesos instalado en el malecón, Luis Lex expresó que de noche se ve bonito, pero de día es una catástrofe, pues “no deja de ser una mala idea y costosa para los campechanos, y nos enoja que nos quieran ver la cara todo el tiempo”.