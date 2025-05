¡FICCIÓN Y REALIDAD¡ ASEGURA MORENA QUE NO HAY CRISIS EN CARMEN, Y MOCI REVIRA CON LA PARÁLISIS FINANCIERA CONFIRMADA POR EMPRESARIOS

Mientras la diputada de Morena, Dalila Mata Pérez, afirmó que “en Carmen no hay crisis”, además de reconocer que tiene negocios, la mocista Tania González Pérez ofreció disculpas a los carmelitas “porque aquí se dice que no hay crisis cuando sabemos que ha habido más de 10 mil personas desempleadas en los últimos 5 meses”, y dijo que en la Isla parece fantasma el malecón, pues no hay gente en los restaurantes, y una prueba es la publicación en un diario nacional donde los empresarios recalcan que no les han pagado.

Los dimes y diretes continuaron cuando la mocista Tania Domínguez exigió a los morenistas que les diga en su cara a las 15 cámaras empresariales que son unos mentirosos, por exigir pagos atrasados, y le recalcó al diputado plurinominal Antonio Jiménez y a Dalila que saben que los despidos por esta crisis económica son una realidad, que “Carmen se está muriendo”.