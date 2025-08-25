FGE DE TABASCO ASEGURA A DOS SUJETOS EN PARAÍSO LIGADOS A ROBO EN PLATAFORMA PETROLERA EN CAMPECHE

La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de dos individuos identificados como Juan Luis “N” y Johnny de Jesús “N”, presuntamente implicados en el robo de equipo en una plataforma petrolera ubicada en la Sonda de Campeche. El operativo se realizó el 18 de agosto tras labores de inteligencia que permitieron recuperar lo sustraído y asegurar a los presuntos responsables.

Durante la acción participaron elementos de la Policía de Investigación de Tabasco, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Policía Municipal de Comalcalco, además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. Los sujetos intentaron huir en una lancha, pero fueron interceptados y capturados en las inmediaciones de la laguna Mecoacán, en Paraíso.

Al momento de su aseguramiento, las autoridades incautaron 30 equipos de respiración autónoma, una embarcación pequeña y un teléfono celular. La FGE destacó que la detención se llevó a cabo con estricto apego a la legalidad y reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad y justicia en la entidad.