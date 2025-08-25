SINDICATO DENUNCIA CONTRATO IRREGULAR EN OBRA DE NUEVO SUPERMERCADO

José Ángel Castillo García, representante legal del Sindicato de la Construcción y de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), denunció que el contrato colectivo de trabajo firmado para la construcción de la nueva Bodega Aurrerá carece de validez legal y abre la puerta al desplazamiento de la mano de obra local. Señaló que este tipo de situaciones se repite en el municipio debido a la intervención de sindicatos “patito” que venden contratos a las empresas, dejando fuera a los trabajadores carmelitas.

Castillo García sostuvo que, pese a que se asegura la contratación de personal local, la mayoría de los obreros serán traídos de la Ciudad de México. Recordó que prácticas similares ya se aplicaron en obras como el Hospital Materno Infantil, donde además de excluir a la mano de obra local, se imponían cuotas semanales de hasta 200 pesos a los trabajadores. Subrayó que la ley laboral establece que al menos el 50% de los empleados en estas obras deben ser de la localidad, por lo que estarán atentos al inicio formal de los trabajos para exigir su cumplimiento.

El líder sindical recalcó que mantendrán la vía legal y pacífica para impugnar el contrato irregular, aunque no descartó unirse con otras organizaciones de transporte y construcción que enfrentan la misma problemática de desplazamiento en Ciudad del Carmen.