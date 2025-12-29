FAMILIARES DE VÍCTIMAS DENUNCIAN ABANDONO TRAS DESCARRILAMIENTO EN OAXACA

Víctor Ríos, familiar de personas lesionadas por el descarrilamiento ocurrido en Oaxaca, denunció que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno se ha acercado para ofrecer apoyo. Señaló que cuatro de sus familiares permanecen hospitalizados en el IMSS de Salina Cruz, entre ellos dos menores de edad.

De acuerdo con su testimonio, una de sus tías continúa bajo valoración médica, mientras que otra requiere una cirugía inmediata para atender diversas fracturas. Ríos afirmó que hasta el momento no ha existido contacto oficial para conocer su situación ni para brindar acompañamiento.

El familiar detalló que su sobrino Sebastián Ríos, de cinco años de edad, presenta fracturas en costillas y clavícula, además de otras lesiones. Indicó que su otra sobrina sufrió golpes internos en distintas partes del cuerpo. Aunque el personal médico ha señalado que se encuentran estables, la familia solicitó que los menores permanezcan hospitalizados hasta que concluyan todas las valoraciones correspondientes.