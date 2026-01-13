EXRECTOR QUEDARÁ RECLUIDO EN LOS SEPAROS DE LA FISCALÍA; DEFINIRÁN SU SITUACIÓN JURÍDICA ESTE MIÉRCOLES

Presuntamente le fueron halladas 10 bolsitas con cinco gramos de cocaína

Por delito contra la salud, en su modalidad de posesión simple, es investigado el ahora exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Alberto “A”, junto con dos personas más, en un caso que ha generado cuestionamientos no sólo por la naturaleza del delito, sino por el cargo que hasta ese mismo lunes ostentaba uno de los implicados. Entre los detenidos se encuentra José Leonardo “S”, quien incluso tuvo que ser canalizado a un sanatorio tras sentirse mal horas después de la detención, realizada el lunes 12 de enero.

Será a partir de las 9:30 am de este miércoles cuando el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Campeche determine si los tres detenidos quedan en libertad o son puestos a disposición del Juzgado de Control en el penal de San Francisco Kobén.

Mientras tanto, los implicados permanecen privados de su libertad en los separos de la FGECAM, luego de haber sido detenidos alrededor de las 9:30 horas del lunes, sobre la avenida Adolfo López Mateos, cuando tripulaban una camioneta blanca con placas de circulación DHV-272-A, propiedad de la propia Universidad Autónoma de Campeche.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía Estatal marcaron el alto al conductor tras un reporte de personas armadas, procediendo a la revisión del vehículo, donde presuntamente fueron localizadas 10 bolsitas de cocaína.