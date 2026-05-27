EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD ADVIERTE QUE EL REGISTRO CELULAR NO FRENARÁ EXTORSIONES NI FRAUDES

-“AFIRMA QUE LA MAYORÍA DE EXTORSIONES LLEGAN DESDE NÚMEROS EXTRANJEROS”

El creador de contenido Pacoweb Reborn, especializado en tecnología y ciberseguridad, cuestionó el registro telefónico en México al considerar que no frenará fraudes ni extorsiones, pues aseguró que gran parte de esas llamadas provienen de números extranjeros.

En un video de TikTok, también advirtió sobre posibles hackeos, filtraciones de datos y los altos costos que enfrentarían las empresas telefónicas para resguardar la información de millones de usuarios.

Además, señaló que datos como la CURP ya circulan en internet, lo que facilitaría registros falsos, y criticó que algunas compañías estarían registrando usuarios automáticamente sin autorización expresa.

Pacoweb agregó que el sistema afectaría especialmente a usuarios de prepago, quienes constantemente cambian de chip, lo que incrementaría la carga operativa para las telefónicas y mantendría la desconfianza sobre la seguridad de los datos personales.