ENTRE LÁGRIMAS, DENUNCIA DESPIDO INJUSTIFICADO DEL CONGRESO, MALOS TRATOS Y QUE ANTONIO JIMÉNEZ SE NIEGA A RECIBIRLO PARA ESCUCHARLO

Tratar de entrar al show de Layda Sansores para pedirle ayuda, su “error”

Cansado de que las burlas de que es objeto en el Congreso, donde hacía limpieza y lo despidieron de manera injustifica y sin l¡qu¡dación de ley por tratar de ingresar al show semanal de la gobernadora Layda Sansores, para pedir ayuda por su hijo que estaba en una incubadora, y en el Palacio de Gobierno, Angel Isaí Poot Mocul no pudo contener las lágrimas al exponer su caso y pedirle ayuda a la diputada priísta Delma Rabelo Cuevas, y denunció que luego de apoyar a Antonio Jiménez en eventos como la defensa de los extrabajadores de la Comuna de Campeche, el diputado plurinominal no lo recibe porque “no está disponible”.



Explicó que puso demandas en Derechos Humanos y en la Fiscalía, pues necesitaba el apoyo económico, pero el contador Parra me amenazó de muerte, y ahora la gente habla de mí afirmando que abandoné el trabajo, y mi familia, mis hijos no tienen que comer porque no tengo dinero, dijo entre sollozos.



Tres meses le duró la ilusión de mejorar económicamente, pues los de Morena en el Palacio Legislativo le pusieron piedras en el camino por su humilde condición, hasta lograr que fuera echado y hoy ni siquiera lo dejan entrar a la sede legislativa.



Poot Mocul pidió ayuda para “limpiar su nombre” de las burlas, e incluso recordó que apoyó al diputado plurinominal Antonio Jiménez cuando fue a defender a los extrabajadores de la Comuna, donde realizó labor de “guarura”, pero hoy no tiene trabajo, no le permiten vender pepitas y cacahuates cerca del Congreso, ni lo atiende el legislador bajo el argumento de que “no está disponible”.



No es justo que estén dañando mi vida cuando he hecho todo por el Congreso y el partido (Morena), expresó Poot Mocul.

VIDEO