ENREDES: DENUNCIA NEGLIGENCIA Y BURLA DEL PERSONAL DEL TREN MAYA EN CANDELARIA POR PICADURA DE ALACRÁN A SU SOBRINO

A través de sus redes sociales, la candelarense Keisi Figueroa acusó trato negligente y burlesco del personal del Tren Maya en su Municipio, ya que no mostró ninguna consideración con su sobrino que en la estación fue picado por un alacrán, ante lo cual le dijeron que podría llevarlo al hospital porque no hay médico, ni primeros auxilios, y que no tendría reposición del boleto por el contratiempo.



El texto señala: “Hoy a mi sobrino lo picó un alacrán dentro de las instalaciones del Tren Maya Candelaria y la respuesta fue: ‘Aquí no hay médico, pero puede llevarlo al hospital’. Y cuando su mamá preguntó si al menos le repondrían el boleto para mañana (porque van a Cancún y hay una sola salida), le dijeron: ‘No, tiene que comprar otro’. Ni para decir que no tenían espacio porque en la página para comprar los boletos había más de 20 asientos disponibles. Ni instalaciones limpias, ni control de plagas, ni primeros auxilios”.



Y agrega: “Para ellos podría ser exagerado o que no es su responsabilidad, pero ¿y si le picaba a alguien alérgico? ¿O a un bebé? ¿También que compre otro boleto? ¿También que él lo resuelva como pueda? Es una negligencia y una burla para quienes confían en este servicio. Lo mínimo que se espera es atención médica y un trato digno. Pero aquí ni eso”.