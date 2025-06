EN REDES: DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN APARATOS DE ALCOHOLIMETRÍA Y A POLICÍAS “ENAMORADORES”

Ciudadanos denunciaron a través de sus redes sociales haber sido víctimas de anomalías y mal comportamiento de los policías en los retenes de alcoholimetría del sábado, pues los aparatos para detectar aliento alcohólico tienen deficiencias y en otro caso tras citar que la conductora se ve “sospechosa” y que habría olor alcohol en el auto, los genízaros la invitaron a salir.

En el primer caso, el texto señala:

“Me checaron en alcoholímetro (los 66 polis que sólo están perdiendo su valioso tiempo y de adorno en el malecón) y salió rojo, le dije: -pelaná tiene 1 semana que no tomo wey-, usaron otro aparato, soplé y salió verde. Les señalé que no sean transas, que ya le aprendieron a su jefa y sonrieron apenados y me fui”.

Otro cibernauta publicó:

“En la Colosio acaban de parar a una amiga que no tomó y la interrogaron 10 minutos. Le dijeron que se veía sospechosa, que su carro olía a alcohol, etc., y luego la invitaron a salir, o sea, una cita, es neta!!! Dejen le pregunto qué patrulla fue, sucedió a la 1:45 am, no sabía que hay toque de queda, pelanás!!!”.