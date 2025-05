EN REDES: CIBERNAUTAS LLAMAN LOCA, INEPTA, MENTIROSA, AUTORITARIA, CÍNICA, MALA Y LLORONA A LAYDA POR ARREMETER CONTRA EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ

Campeche .- Después de que durante su show de los martes arremetió contra el periodista Jorge Luis González Valdez, a quien llamó Don Piraña, y Tribuna, a quienes acusa de incitar al odio, la gobernadora recibió una carretada de ofensas e insultos, entre ellas mentirosa, cínica, prepotente, inepta, ridícula autoritaria, loca, mala y llorona, por “olvidar” que ella “insulta a todo mundo”.

Algunas de las respuestas a sus declaraciones cargadas de descalificaciones y señalamientos personales que incitan a la confrontación, son: “La grosera es la gobernadora, a todo mundo insulta, como a los policías…”, “La vieja loca mamá de Chuky, qué podemos esperar de una anciana ya con las neuronas jod¡d@s y siendo de la miserable 4T”, “….No por ser gobernadora se puede c@g@r en uno”, “Mala y llorona, ella sí se puede dar el lujo de ofender a quien se le da la gana”, e “Incitación tu rptm@dr3 m@ld¡t@ anciana…”.

Además, “…Tú y Marcela son las peores, desde que entraron nos dieron en la madre…”, y “Después que tú maltrataste al señor del periódico La idea pide toda pide justicia para ti; todos los campechanos queremos justicia: que tú y Marcela se larguen de Campeche”.

En lo que muestra rechazo y reprobación a su actuar, se lee también: “Ya se olvidó de las mujeres policías que despidió, ya está en la etapa menopáusica, aparte loca y borracha”, “Pinche loca, nunca pensé que algún gobernante del Estado fuera tan mentiroso, cínico, prepotente y autoritario…”, y “Hay mi vida que linda, le gusta jod3r pero que no el hagan, pobrecita”, “Si te faltan al respeto es porque eres inepta como gobernadora…Campeche perdió la tranquilidad desde que eres gobernadora”.

Y el encono generado por su manera de expresarse y gobernar queda de manifiesto con mensajes como: “Es tan ridícula que necesita culpar a alguien más, no señora, sus actos son los que nos tiene aquí mentándole la madre hasta que sea necesario”, “Y esa señora de qué habla si v¡ol@ todas la medidas cautelares que le dictaron en contra de Alito, y le valió desobedeciendo”, “Pobre sra., y más pobres sus seguidores de ella, pues por su edad se comprende”, y “Así como ella estaba o está obsesionada o está obsesionada con el lic Eliseo”.

También, “Si en Campeche existiera la justicia, la gobernadora ya hubiera sido acusada de utilizar recursos económicos e instalaciones públicas, para difundir odio y división entre los campechanos… Igual utiliza los medios… para proteger a sus funcionarios ineptos y corruptos que tanto daño hacen a Campeche. La libertad de expresión es un derecho mundial”, y “No hagas lo que no quieres que te hagan, ahora que se aguante… La que mal empieza mal acaba”.

Igualmente, “…Ya se le olvidó cuando le mentó la madre a Peña y ahora no se aguanta que le digan de su mal Gobierno”, “Nadie la ridiculiza, el buen árbol por sus frutos se conoce”, y “Jajaja, cuánta incongruencia en sus palabras!!!”.

Y hubo una exigencia: “Yo no voy a ser grosero gobernadora. Sólo quiero decirte que me pagues mis años de servicio. Si ya me diste de baja, ok, pero tengo derecho a mi prima de antigüedad, respeta la ley, no te pido ningún peso regalado, sólo lo que ya trabajé”.

Otros consideraron que “tendría que demandar a casi todo Campeche porque la odian, la ridiculizan y se burlan de ella no sólo los periodistas”, “El respeto se gana, no se pide!!”, “Las mamás y las suegras también quieren justicia”, y “Se imaginan jueces a modo? Mete a medio Campeche al bote”.