EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 25 DE JULIO DE 2025

4 AÑOS DE CENSURA Y DESGOBIERNO.

El periodista Martin Espinosa, comenta en el portal Índice Corporativo de la “Indolencia ante los problemas” de la gobernadora Layda Sansores San Román, que ha sido sorda a los problemas sociales de los habitantes de San Antonio Cárdenas y Nuevo Progreso, que le “demandan mejoras en el servicio de energía eléctrica y la construcción de una subestación prometida” desde hace cuatro años.

“Sansores San Román está más dedicada a la grilla política contra sus adversarios y a censurar a los periodistas serios e independientes que denuncian a diario sus tropelías, que en gobernar y atender los problemas que enfrentan miles de campechanos sumidos cada vez más en la pobreza y la falta de servicios básicos para vivir… el desgobierno prevalece ante una autoridad indolente, cuya única preocupación es que la prensa y los analistas no hablen mal de ella”.

Intentó ser gobernadora durante 24 años, y cuando lo logró no supo qué hacer. Decreció la economía y el empleo, se multiplicó la inseguridad y pese a tener mayores recursos, no hay obras ni mejoras que justifiquen las erogaciones. Layda Sansores busca desaparecer a la prensa para que no se hable del más opaco y corrupto gobierno que ha tenido Campeche en su historia.

ARRECIA ACOSO JUDICIAL A LA PRENSA.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) externó su preocupación por la orden de censura impuestas a Jorge Luis González Valdez y al periódico TRIBUNA por un tribunal de Campeche, e instó a la gobernadora, Layda Sansores, a cesar “de inmediato” cualquier acoso judicial contra el periodista y el medio por la cobertura acerca de su administración.

“El fallo contra Jorge Luis González y Tribuna no es más que una orden de censura que constituye un claro caso de los tribunales poniéndose del lado de una gobernadora estatal en un esfuerzo abierto por silenciar cualquier cobertura crítica de su administración”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante de CPJ en México, y dijo estar alarmado por el fuerte incremento en el uso del acoso judicial contra medios críticos en México, donde los periodistas siguen siendo atacados con casi total impunidad.

Recomendamos al Comité para la Protección de los Periodistas iniciar desde el vecino país del norte un Registro Nacional de Jueces Violentadores de la Justicia con los nombres de aquellos que en vez de procurar justicia emiten aberrantes sentencias que van contra la Constitución. Aquí van los dos primeros: Guadalupe Martínez Taboada y Ana Maribel de Atocha Huitz May.