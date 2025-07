PERSISTE DEPREDACIÓN DE PULPO Y OTRAS ESPECIES POR COMPLACENCIA E INOPERANCIA DE AUTORIDADES, DENUNCIAN, Y RESPALDAN PROTESTA LERMERA

José Virgilio Pérez Chan, presidente de la Asociación Pescador en Defensa del Mar y secretario del Comité del Sector Pesquero, denunció que desde el 15 de junio pescadores han comenzado a capturar pulpo de manera ilegal en las costas de Campeche, situación que ocurre a plena vista de las autoridades, sin que se tomen acciones para frenarlo. Expresó su respaldo a los ribereños de Lerma que realizaron bloqueos para exigir atención, al señalar que “las autoridades están enteradas, saben cómo está el movimiento, pero si no protestamos, no nos escuchan”. Aseguró que aunque estas manifestaciones afectan por momentos a la ciudadanía, son necesarias porque las denuncias formales no tienen efecto alguno.

Lamentó que muchas cosas hayan cambiado con las nuevas administraciones, sobre todo en lo referente a la vigilancia pesquera, y reprochó que ahora todo se justifique con la falta de presupuesto. “Si no hay presupuesto, ¿para qué están?”, cuestionó. Recordó que las vedas están claramente establecidas y que si todos respetaran los tiempos, habría trabajo todo el año. Sin embargo, atribuyó el incremento de la pesca ilegal a la falta de supervisión en altamar, pues “cuando no ven vigilancia, se lanzan a depredar”. Exigió a la Conapesca y a su subdelegada Ana que refuercen los operativos del 15 al 30 de julio, ya que el 1 de agosto se abre la temporada legal del pulpo.