EL FANTASMA DEL MALECÓN

El malecón ya es apenas un recuerdo de lo que fue hace pocos años, cuando se convirtió en uno de los más bellos de todo el país. Ahora está en el abandono y en ruinas…

Doña Chela llegó espantadísima a su reunión vespertina con sus amigos. En sus manos llevaba un rosario, en su cuello colgaban varios escapularios y de sus labios brotaban jaculatorias y rezos para implorar la protección divina.

–” ¿Y ahora a qué santo se está encomendando querida comadre? ¿O a qué se debe su desbordada espiritualidad, devoción y entrega a la oración?” le cuestionó su compadre don Memín.

–“¿No ha leído usted las últimas noticias compadrito? Véalo usted con sus propios ojos: unos muchachos que paseaban por la escénica, grabaron videos de un fantasma y escucharon una voz de ultratumba, lo que significa que el mal está cerca ¡y que tenemos que encomendarnos a la protección divina!” exclamó.

–“Sí vi las imágenes pero la verdad apenas se alcanza a apreciar una sombra oscura. Ya con el uso de tecnología se logró mejorar la imagen y en efecto, se parece al fantasma de alguno de esos piratas que seguramente están cuidando los tesoros que escondían en los cerros. Y como hay tantas cuevas en el área de la escénica, seguramente que allá hay muchos cofres enterrados”, especuló.

–“¡Qué cofres, qué tesoros ni qué fantasmas de piratas!, intervino escéptico el poeta Casimiro. El único fantasma que yo aprecio es lo que este mal Gobierno de la cuarta deformación ha dejado del malecón. Es apenas un recuerdo de lo que fue hace pocos años, cuando se convirtió en uno de los más bellos de todo el país. Ahora está en el abandono y en ruinas” lamentó.

–“En la óptica con que tú ves las cosas, le dijo don Julián al poeta santanero, considero que ese fantasma de que hablan nuestros queridos compadritos, no es más que parte de un perfomance o de una puesta en escena del Gobierno de la Tía para atraer turistas. No hay que olvidar que pretenden rescatar la historia de piratas, y hasta están construyendo un barco en el malecón, para redondear el concepto. Un fantasma en la escénica no se oye mal como un nuevo atractivo turístico” se mofó.

–“Pues será el sereno, protestó doña Chela, pero en el video se escucha claramente el lamento del alma de ese pobre hombre y en la imagen se observa con nitidez las botas y el sombrero que eran típicos de los filibusteros. Que estén saliendo a la luz, quiere decir que ya les urge que sus tesoros se rescaten” aventuró.

–“No se hable más del tema, dijo irónico don Memín, le vamos a sugerir a la secretaria de Turismo que como un nuevo proyecto turístico, que convoque a los influencers, youtuberos y demás comunicadores digitales que además sean buscadores de tesoros, para que vengan a nuestra tierra y se dediquen a esa labor. Qué tal si de verdad encuentran los cofres enterrados y dedican el dinero que encuentren para las obras de mejoramiento del malecón” sugirió.