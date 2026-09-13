EJECUTAN A BALAZOS A DOS HOMBRES EN DIVISIÓN DEL NORTE; UNO SERÍA ENCARGADO DE UNA CANTINA

Dos hombres fueron atacados a balazos por la espalda mientras circulaban en motocicleta por el interior de uno de los puentes de la Junta Municipal de División del Norte, en Escárcega. El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este domingo.

De acuerdo con información preliminar, una de las víctimas sería, al parecer, encargado de una cantina ubicada en la ciudad de Escárcega, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Uno de los hombres presentaba varios impactos de bala en la zona de la cadera y la espalda, mientras que el segundo tenía lesiones por proyectil de arma de fuego principalmente en la espalda.

El doble homicidio provocó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad, quienes acordonaron el área en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, levantar indicios y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.