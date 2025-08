CAMPECHE: “ROMEO, NO ME VOY A CASAR CON USTED, NO SE PREOCUPE”: #LAYDA SANSORES

Durante su cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora Layda Sansores San Román le dedicó un mensaje a su pareja, en alusión a la propuesta de matrimonio que le hizo en 2023: “Romeo, a usted le digo que nuestro amor viene de lejos, que no me voy a casar con usted. No se preocupe, que no sé quién se va a morir primero, si usted o yo, pero en cualquier galaxia, en cualquier cielo, en la otra vida, usted y yo nos volveremos a encontrar. Lo amo”.