DE HIPOCRESÍA E INGRATITUDES.

(Yo no quería, pero es inevitable).

POR: VÍCTOR ALBERTO AMÉNDOLA AVILÉS

Vayamos a Mr. Google:

El significado de ingratitud:

-Desagradecimiento: La falta de agradecimiento por los favores recibidos.

-Olvido: No recordar ni valorar los beneficios que se han obtenido.

-Desprecio: No dar importancia o no apreciar la bondad de los demás.

Vayamos a Maquiavelo:

Los hombres son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son.

Cuando tú manejaste toda toda la imagen pública, todas todas las Redes de Comunicación Social, toda toda la Publicidad ; te tomabas fotos presumiendo la cercanía, la confianza…

Literalmente le agarrabas hasta el micrófono y las cámaras …

Le facturabas , triangulabas operaciones financieras y económicas…

Cuando la persona MÁS afín a tí manejó TOOOOODAS las finanzas públicas del Estado. Todas. Absolutamente todas. Más de 80 mil millones de pesos. No había factura que no se pagara si no llevaba la firma . No había documento que no se revisara .

Cuando las denuncias de fraude o corrupción no te tocan ni a tí ni a ella…

Cuando los embates mediáticos no te pegan ni a tí ni a ella…

Cuándo acusas de corrupción, pero nuevamente ni a tí ni a la de Finanzas le existe una investigación de la Auditoría Superior del Estado…

Cuando los medios pagados por el actual régimen local, no te tocan ni con el pétalo de una sospecha…

Cuando pagas al más aterciopelado del sistema para que te haga las preguntas más a modo y las “puedas bajar de a pechito” …

Cuando en México se vive la perversión de gritar “al ladrón al ladrón”, pero tu micifuz que tienes en Comunicación Social recibió contratos de asignación directa… por parte de la pariente encumbrada …

Pues francamente hay que tener poca vergüenza y desmemoria para decir que, seis años después, sabes “quién le falló rotundamente a Campeche” …

no mames güey!!!

¿¿Es neta????

¿¿Y no te dabas cuenta en lo que te embolsabas recursos públicos del estado gracias a él????

¿Tú? ¿Y la de Finanzas??

Oye cuate, en Campeche puede que haya uno que otro p3nd3j0 que te la crea… pero suponer que muchos o todos se van a tragar eso, es pensar que aquí hay puro retrasado mental.

Es al revés.

Más bien es exactamente lo contrario.

Es de estar afectado al pensar que se nos va a ver la cara a los que sí tenemos dos dedos en frente (¡en mi caso, la alopecia ya me dejó como 5!! ).

Y por favor… esta no es una defensa de Alito… que ya dan hueva con ese argumento, por dios.

¡Ahora resulta que este su modesto y sencillo aspirante a escribidor, tiene tal tarea!!

No mamar, for second time.

En “El Padrino III”, hay una escena de Michael Corleone después del atentado, que ocurre en la parte primera de la trama:

“Just when i though i was out, they pull me back in”.

Derivado de todo esto, Vincent logra ganarse la confianza de su tío Michael (Vincent era hijo fuera de matrimonio de Sonny Corleone).

Alito anda en la Champions! Y aqui andan en la llanera de IMÍ 2.

¿De Verdad crees, Gerardo, que a Alejandro le preocupan tus traumas y tus obsesiones para cambiar la imagen que muchos tenemos de tí??

Hermano… muchos te conocemos desde la primaria y la secundaria, lugar que dio nacimiento el apelativo que tan bien te describe: seso loco.

Hay una obsesión con el pasado de esta administración para desviar la atención de su rotundo fracaso; es decir, cuestionan el ayer, para que la gente no observe la inmundicia del hoy.

Por eso para el día 13 de este mes, es que decidí enviar una nueva carta a la Sra. gobernadora de Campeche.

Distancias guardadas, y como una especie de analogía campirana me trae el recuerdo de López Obrador con Carlos Salinas de Gortari.

Andrés Manuel rellenó urnas para el PRI

en julio de 1988. Al igual que el Sansorismo en Campeche; al igual que Romeo Ruíz Armenta en Chiapas (el 2do inútil del estado).

Los tres hicieron fraude para el PRI.

Y hoy resulta que, con el mayor cinismo, se montan como Rémoras en un movimiento cuya génesis fue el fraude de ese mismo año, el de 1988.

¡Qué ironía!! ¡Que sarcasmo!! ¡Qué hipócritas!!

Porque si ya se les olvidó, la mezcla PRI-izquierda de aquella época se transformó en PRD y esto más tarde en Morena .

Se los pongo con palitos 🪾y manzanitas :

1987: ruptura del PRI.

1987-1988: alianza ruptura del PRI + izquierda.

1988: F R A U D E

1989: Nace el PRD

2006-2012: Ruptura del Obradorismo.

2015: NACIMIENTO DE (Morena).

Hay tanto por contar, por reflexionar y recordar.

Les juro que tenía el más completo compromiso de NO escribir sobre temas locales hasta el día 13.

Pero, así como Michael: “you pull me back in”.

Que el oficialismo local, este que es depredador, degradador y depravador no asuma que los campechanos no pensamos, que no analizamos o que no recordamos.

Ténganos un poco de reconocimiento. Respeten nuestra inteligencia.

¿Si ayer crucificaron a otro sobrino… porque el actual asume que no se le va a criticar o a cuestionar?

El Sansorismo es como aquella fábula de Hans Christian Andersen: “El traje nuevo del emperador” … y hoy muchos aquí, somos como aquel niño de esa historia, para decirles que sus supuestos mantos de ropaje de honestidad y decencia son inexistentes… que en realidad caminan en pelotas por la calle.

V. Améndola

Rōnin