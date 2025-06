DALILA HUYE DE REPORTEROS PARA NO FIJAR POSTURA ANTE RECLAMOS DE EMPRESARIOS POR NEGAR QUE HAY CRISIS EN CARMEN

in detenerse y subiendo rápidamente las escaleras para ingresar al recinto legislativo, la diputada morenista Dalila Mata Pérez prefirió huir y no responder a los empresarios carmelitas, quienes le recriminan sus declaraciones de que en la Isla no hay crisis económica.

Como se recordará, pese a las críticas y reclamos contra Pemex por la falta de pago, lo que tiene sumergido al Municipio carmelita en una crisis económica, la legisladora aseguró que en Carmen no hay crisis y que sí hay pagos a empresas.