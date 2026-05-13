CODHECAM DESMIENTE A POLICÍAS; GRABAR A FUNCIONARIOS EN LA CALLE NO ESTÁ PROHIBIDO

Mientras la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) trata de impedir que sea documentada la actuación de sus agentes, como ocurrió el lunes 11 de mayo con un uniformado que amenazó con detener a un hombre por grabarlo en el Centro Histórico, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Nicte Há Rodríguez Mejía, recalcó que no hay ley ni tratado internacional que impida al ciudadano grabar a servidores públicos en la vía pública y en el ejercicio de sus funciones.

Rodríguez Mejía además señaló que existen antecedentes por casos similares en Carmen, lo que derivó en recomendaciones a favor de un reportero.

Destacó que ya están realizando las diligencias correspondientes a partir del video que se hizo viral por la amenaza del policía estatal (PE), quien además cuestionó al ciudadano si era periodista.

Invitó al afectado a acudir a la Codhecam, para continuar el proceso ya con su queja.