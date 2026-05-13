EXPLOSIÓN DEJA SIN LUZ A VECINOS DE LA FLORES MAGÓN; SIGUEN SIN SERVICIO

Escárcega.- Vecinos de la calle 36 por 57 de la colonia Ricardo Flores Magón reportaron que desde la noche del martes permanecen sin servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con los habitantes, alrededor de las 11:00 de la noche se escuchó una fuerte explosión y, desde ese momento, varias familias quedaron sin luz en ese sector.

Los afectados señalaron que ya realizaron los reportes correspondientes ante la CFE; sin embargo, hasta el momento no han recibido atención, lo que ha generado molestia entre los vecinos debido a las afectaciones ocasionadas por la falta del servicio.